В Якутии женщина во время стрима избила мальчика и угрожала отрезать ему пальцы

Стрим женщина проводила на одной из популярных видеоплатформ, во время эфира она обнаружила, что ребёнок якобы что-то украл из её сумки. После этого женщина начала кричать на мальчика, хватать его за одежду и бросать на пол. Кроме того, она била ребёнка по голове. Также якутянка схватила ножницы и, взяв мальчика за руку, пригрозила отрезать ему пальцы. Помимо этого, неадекватная женщина душила малыша. Рядом находились ещё двое маленьких детей.