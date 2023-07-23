В Якутии женщина во время стрима избила мальчика и угрожала отрезать ему пальцы
Жительница Якутии жестоко избила ребёнка в прямом эфире. Кадры инцидента опубликованы в телеграм-канале "Криминальная Якутия".
В Якутии женщина во время стрима избила ребёнка. Видео © t.me / ykt_crim
Стрим женщина проводила на одной из популярных видеоплатформ, во время эфира она обнаружила, что ребёнок якобы что-то украл из её сумки. После этого женщина начала кричать на мальчика, хватать его за одежду и бросать на пол. Кроме того, она била ребёнка по голове. Также якутянка схватила ножницы и, взяв мальчика за руку, пригрозила отрезать ему пальцы. Помимо этого, неадекватная женщина душила малыша. Рядом находились ещё двое маленьких детей.
Поняв, что происходящее попало на видео, женщина остановила трансляцию. В полицию обратились подписчики, которые смотрели стрим и были шокированы издевательствами над ребёнком. По данному факту проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Также уточняется, что детей у женщины уже забрали. Оказалось, что она им является матерью.
А ранее на Урале отец проломил шестимесячной дочке череп во время ссоры с женой. Девочку доставили в больницу, где у неё диагностировали закрытый перелом кости черепа.
t.me / ykt_crim