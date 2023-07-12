В Тюмени задержали треш-стримершу Жади, избившую и угрожавшую зарезать сына в прямом эфире
СК: В Тюмени задержали женщину, угрожавшую сыну расправой в прямом эфире
Стримершу Жади из Тюмени задержали. Обложка © Telegram / СУ СКР по Тюменской области
Правоохранители в Тюмени задержали 32-летнюю женщину, которая в прямом эфире угрожала 12-летнему сыну расправой. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области.
"В настоящее время женщина задержана и доставлена сотрудниками полиции в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, 10 июля в соцсетях появилось видео, на котором мать высказывала в адрес несовершеннолетнего сына нецензурные выражения и угрозы. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства данного преступления.
Напомним, 10 июля Лайф писал, что в Тюмени мать угрожала убийством 12-летнему сыну в прямом эфире. Стримерша Жади налетела на ребёнка с матом и кулаками, кричала, что мальчик "в 12 лет стал такой крутой". При этом она совершенно не реагировала на просьбы зрителей остановиться. Не исключено, что стримерша Жади и есть та самая жительница Тюмени, которая оскорбляла своих детей в пьяном прямом эфире ещё в 2020 году. Тогда она обматерила ребёнка в "воспитательных целях" якобы из-за того, что тот курит. Было заведено уголовное дело.