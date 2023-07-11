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11 июля, 07:51

Убийцей девочки под Челябинском оказался отец её подружки, он два дня "искал" пропавшую со всеми

За убийство пропавшей в Челябинской области школьницы задержан отец её подруги

<p>Дмитрий, подозреваемый в убийстве пропавшей школьницы в Симе Челябинской области. Фото © <a href="https://t.me/url_mash/5374" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural Mash</a></p>

Дмитрий, подозреваемый в убийстве пропавшей школьницы в Симе Челябинской области. Фото © Ural Mash

Убийцей пропавшей в Симе Челябинской области 12-летней школьницы оказался отец её подруги. Как стало известно Ural Mash, злоумышленник участвовал в поисках девочки, тело которой сам же закопал в лесу.

Дмитрий уже задержан и дал признательные показания. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело. Он выбрал для захоронения малышки лесополосу у дороги, ведущей на работу: он трудился на ферме отца. Жена задержанного рассказала, что он "положительно относился к детям" и никого даже пальцем никогда не трогал, в том числе погибшую девочку. Два дня он держал жену в заблуждении и делал вид, что ищет пропавшую вместе с ней.

Отец Дмитрия говорит, что ничего странного в поведении сына в день гибели девочки не заметил.

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Напомним, школьница пропала 9 июля в городе Симе Челябинской области. Спустя два дня поисков её тело нашли с ножевыми ранениями в лесу.

Андрей Бражников
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