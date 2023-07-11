Убийцей девочки под Челябинском оказался отец её подружки, он два дня "искал" пропавшую со всеми
За убийство пропавшей в Челябинской области школьницы задержан отец её подруги
Дмитрий, подозреваемый в убийстве пропавшей школьницы в Симе Челябинской области. Фото © Ural Mash
Убийцей пропавшей в Симе Челябинской области 12-летней школьницы оказался отец её подруги. Как стало известно Ural Mash, злоумышленник участвовал в поисках девочки, тело которой сам же закопал в лесу.
Дмитрий уже задержан и дал признательные показания. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело. Он выбрал для захоронения малышки лесополосу у дороги, ведущей на работу: он трудился на ферме отца. Жена задержанного рассказала, что он "положительно относился к детям" и никого даже пальцем никогда не трогал, в том числе погибшую девочку. Два дня он держал жену в заблуждении и делал вид, что ищет пропавшую вместе с ней.
Отец Дмитрия говорит, что ничего странного в поведении сына в день гибели девочки не заметил.
Напомним, школьница пропала 9 июля в городе Симе Челябинской области. Спустя два дня поисков её тело нашли с ножевыми ранениями в лесу.