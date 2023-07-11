Убийцей девочки под Челябинском оказался отец её подружки, он два дня "искал" пропавшую со всеми

Убийцей пропавшей в Симе Челябинской области 12-летней школьницы оказался отец её подруги. Как стало известно Ural Mash , злоумышленник участвовал в поисках девочки, тело которой сам же закопал в лесу.

Дмитрий уже задержан и дал признательные показания. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело. Он выбрал для захоронения малышки лесополосу у дороги, ведущей на работу: он трудился на ферме отца. Жена задержанного рассказала, что он "положительно относился к детям" и никого даже пальцем никогда не трогал, в том числе погибшую девочку. Два дня он держал жену в заблуждении и делал вид, что ищет пропавшую вместе с ней.