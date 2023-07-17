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17 июля, 12:39

На Урале отец проломил шестимесячной дочке череп во время ссоры с женой

В Челябинской области возбудили уголовное дело против жителя Карталов, который проломил череп шестимесячной дочери.

Трагический инцидент произошёл во время ссоры мужчины, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, с супругой. Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в ходе конфликта он замахнулся на женщину, но случайно попал по ребёнку. В результате малышку доставили в больницу, где у неё диагностировали закрытый перелом кости черепа. Злоумышленник признался в содеянном, теперь он находится под подпиской о невыезде.

Москвичка жестоко избила троих детей прямо на приёме у педиатра

Москвичка жестоко избила троих детей прямо на приёме у педиатра

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске отчим избил 13-летнюю падчерицу за то, что не смог до неё дозвониться из-за выключенного телефона. При этом мать ребёнка снимала происходившее на камеру.

Наталья Исакова
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