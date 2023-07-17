На Урале отец проломил шестимесячной дочке череп во время ссоры с женой

Трагический инцидент произошёл во время ссоры мужчины, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, с супругой. Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в ходе конфликта он замахнулся на женщину, но случайно попал по ребёнку. В результате малышку доставили в больницу, где у неё диагностировали закрытый перелом кости черепа. Злоумышленник признался в содеянном, теперь он находится под подпиской о невыезде.