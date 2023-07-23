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23 июля, 12:26

В Шереметьево у самолёта при посадке лопнуло колесо шасси

В московском аэропорту Шереметьево при посадке у самолёта лопнуло колесо. Об этом сообщает "Рен-ТВ". Уточняется, что речь идёт о рейсе из Бишкека компании "Аэрофлот".

"Рейс SU 1983 Бишкек – Москва. При посадке в Шереметьево у самолёта лопнуло колесо на стойке шасси", — рассказал собеседник "Рен-ТВ".

По данным телеканала, самолёт приземлился без каких-либо проблем, обошлось без пострадавших.

В то же время, как сообщает РБК, "Аэрофлот" опроверг данные о том, что у его самолёта лопнуло колесо при посадке. По версии компании, его спустило уже после приземления, после руления на посадочной полосе.

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Илья Суриков
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