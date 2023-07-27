Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Появилось видео крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Кадры опубликовал Mash.

Момент крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Видео © Mash

На записи видно, как вертолёт идёт на посадку, его закручивает, после чего винтокрылая машина задевает столб и падает на бок. Также телеграм-канал опубликовал список пассажиров и имена членов экипажа разбившегося Ми-8.

Список пассажира и членов экипажа разбившегося в Республике Алтай вертолёта Ми-8. Фото © Mash

Тем временем в МИД Белоруссии в беседе с ТАСС сообщили, что на борту вертолёта мог находиться гражданин республики. Там добавили, что в настоящее время Посольство Белоруссии в России уточняет обстоятельства инцидента и состояние здоровья гражданина.