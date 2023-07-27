Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео
Mash показал видео крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай
Появилось видео крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Кадры опубликовал Mash.
Момент крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Видео © Mash
На записи видно, как вертолёт идёт на посадку, его закручивает, после чего винтокрылая машина задевает столб и падает на бок. Также телеграм-канал опубликовал список пассажиров и имена членов экипажа разбившегося Ми-8.
Список пассажира и членов экипажа разбившегося в Республике Алтай вертолёта Ми-8. Фото © Mash
Тем временем в МИД Белоруссии в беседе с ТАСС сообщили, что на борту вертолёта мог находиться гражданин республики. Там добавили, что в настоящее время Посольство Белоруссии в России уточняет обстоятельства инцидента и состояние здоровья гражданина.
Напомним, сегодня вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. В момент крушения на борту находилась группа туристов из 13 человек и три члена экипажа. Известно, что десять человек серьёзно пострадали, трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро пропали без вести. По предварительным данным, они погибли. После падения вертолёта на месте крушения возник пожар, сейчас он уже ликвидирован.