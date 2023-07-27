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27 июля, 09:40

Упавший в Республике Алтай вертолёт Ми-8 попал на видео за секунды до крушения

<p>Последствия крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Обложка © Telegram / SHOT

Вертолёт Ми-8, упавший в Республике Алтай, попал на видео за мгновения до крушения. Кадры публикует SHOT.

Вертолёт Ми-8 заходит на посадку перед крушением в Республике Алтай. Видео © Telegram / SHOT

На записи видно, что борт готовится зайти на посадку как раз перед столкновением со злополучным столбом. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Ожоги 90% тела и кости в щепки: Лайф узнал о жутких травмах пассажиров сгоревшего дотла Ми-8 на Алтае

Ожоги 90% тела и кости в щепки: Лайф узнал о жутких травмах пассажиров сгоревшего дотла Ми-8 на Алтае

Как уже писал Лайф, вертолёт Ми-8 потерпел крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района. На борту находились группа туристов из 13 человек и три члена экипажа. Десять человек серьёзно пострадали, трое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро пропали без вести. По предварительным данным, они погибли.

Николь Вербер
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