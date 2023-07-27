Упавший в Республике Алтай вертолёт Ми-8 попал на видео за секунды до крушения

Вертолёт Ми-8, упавший в Республике Алтай, попал на видео за мгновения до крушения. Кадры публикует SHOT.

Вертолёт Ми-8 заходит на посадку перед крушением в Республике Алтай. Видео © Telegram / SHOT

На записи видно, что борт готовится зайти на посадку как раз перед столкновением со злополучным столбом. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".