Ожоги 90% тела и кости в щепки: Лайф узнал о жутких травмах пассажиров сгоревшего дотла Ми-8 на Алтае
Десять пострадавших получили ожоги 90% тела после падения вертолёта на Алтае
У десяти пострадавших после падения вертолёта возле села Тюнгур на Алтае очень серьёзные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы. Об этом сообщает SHOT.
При этом шестерых, находившихся на борту, до сих пор не могут найти. Предположительно, они погибли. Вертолёт совершал полёт к горе Белухе, но по неизвестной причине зацепил столб с электропроводами, что и привело к крушению.
Столб, о который зацепился вертолёт на Алтае. Фото © t.me / SHOT
Судя по публикуемым кадрам, от вертолёта практически ничего не осталось после падения. Пламя охватило корпус сразу после столкновения с землёй. Дотла сгорела вся кабина и салон, на фото виден лишь оставшийся хвост Ми-8.
Напомним, около села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8, он зацепил провода и столб, после чего упал. На его борту находилось 13 туристов и три члена экипажа, из них шестерых не могут найти.