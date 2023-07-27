Ожоги 90% тела и кости в щепки: Лайф узнал о жутких травмах пассажиров сгоревшего дотла Ми-8 на Алтае

У десяти пострадавших после падения вертолёта возле села Тюнгур на Алтае очень серьёзные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы. Об этом сообщает SHOT.

Вертолёт упал на Алтае. Видео © t.me / SHOT

При этом шестерых, находившихся на борту, до сих пор не могут найти. Предположительно, они погибли. Вертолёт совершал полёт к горе Белухе, но по неизвестной причине зацепил столб с электропроводами, что и привело к крушению.

Столб, о который зацепился вертолёт на Алтае. Фото © t.me / SHOT

Судя по публикуемым кадрам, от вертолёта практически ничего не осталось после падения. Пламя охватило корпус сразу после столкновения с землёй. Дотла сгорела вся кабина и салон, на фото виден лишь оставшийся хвост Ми-8.