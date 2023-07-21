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21 июля, 00:56

В Канаде вертолёт разбился во время тушения лесных пожаров, пилот погиб

Вертолёт упал в канадской провинции Альберта во время тушения лесных пожаров. Как информирует телеканал СВС, пилот погиб.

Всё произошло в районе озера Хейг. Работники лесного хозяйства обнаружили место крушения и пытались оказать пилоту первую помощь, однако не смогли реанимировать его. Потерпевший крушение вертолёт Bell 205A доставлял воду для тушения пожара.

В Канаде с начала года огнём уничтожено 8,4 млн га леса

В Канаде с начала года огнём уничтожено 8,4 млн га леса

Напомним, в Канаде уже несколько недель бушуют лесные пожары. В тушении задействованы вооружённые силы страны, объявлен сбор средств на помощь пострадавшим. Самая сложная ситуация сложилась в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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