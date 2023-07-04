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3 июля, 22:54

В Канаде с начала года огнём уничтожено 8,4 млн га леса

В Канаде с начала года пожары уничтожили 8,4 миллиона гектаров леса. Об этом сообщил местный межведомственный центр лесных возгораний.

В Канаде с начала года огнём уничтожено 8,4 млн га леса. Видео © Twitter / SatWorld

По данным ведомства, из 590 активных пожаров 289 ещё не взяты под контроль. Самая тревожная ситуация сейчас — в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

Курортную провинцию Турции охватил мощный лесной пожар

Курортную провинцию Турции охватил мощный лесной пожар

Лесные пожары охватили Канаду несколько недель назад и до сих пор не утихают. В тушении задействованы вооружённые силы страны, объявлен сбор средств на помощь пострадавшим. Свою помощь в тушении лесных пожаров предложил украинский президент Владимир Зеленский.

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Кадр из видео Twitter / SatWorld

Лариса Сафронова
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