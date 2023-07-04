В Канаде с начала года огнём уничтожено 8,4 млн га леса
В Канаде с начала года пожары уничтожили 8,4 миллиона гектаров леса. Об этом сообщил местный межведомственный центр лесных возгораний.
В Канаде с начала года огнём уничтожено 8,4 млн га леса. Видео © Twitter / SatWorld
По данным ведомства, из 590 активных пожаров 289 ещё не взяты под контроль. Самая тревожная ситуация сейчас — в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.
Лесные пожары охватили Канаду несколько недель назад и до сих пор не утихают. В тушении задействованы вооружённые силы страны, объявлен сбор средств на помощь пострадавшим. Свою помощь в тушении лесных пожаров предложил украинский президент Владимир Зеленский.
Кадр из видео Twitter / SatWorld