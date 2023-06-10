Зеленский предложил Трюдо помощь в тушении лесных пожаров в Канаде

"Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи", — сказал Зеленский.

Лесные пожары охватили Канаду несколько недель назад и до сих пор не утихают. На неделе было зафиксировано более 400 очагов возгорания, более 200 из них локализовать пока не получается. В тушении задействованы вооружённые силы Канады, также власти объявили о сборе средств на помощь пострадавшим.