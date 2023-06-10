Зеленский предложил Трюдо помощь в тушении лесных пожаров в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении в телеграм-канале заявил, что Киев при необходимости готов оказать Канаде помощь в тушении лесных пожаров.
"Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи", — сказал Зеленский.
Лесные пожары охватили Канаду несколько недель назад и до сих пор не утихают. На неделе было зафиксировано более 400 очагов возгорания, более 200 из них локализовать пока не получается. В тушении задействованы вооружённые силы Канады, также власти объявили о сборе средств на помощь пострадавшим.
Напомним, в субботу Джастин Трюдо и канадский министр финансов Христя Фриланд прибыли в Киев с необъявленным визитом. В рамках поездки премьер-министр объявил о выделении военной помощи Украине на $375 млн, а также заявил, что Канада готовится передать Киеву конфискованный российский Ан-124.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency