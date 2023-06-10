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10 июня, 13:29

Трюдо в Киеве пообещал Украине военную помощь на сотни миллионов долларов

Премьер Канады Трюдо объявил о выделении военной помощи Украине на $375 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своего визита в Киев сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, пишет Reuters.

Также он сообщил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов истребителей.

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Напомним, Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это уже вторая его поездка в столицу Украины с начала спецоперации. Политика сопровождает министр финансов страны Христя Фриланд.

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Frank Gunn / AP / TASS

Матвей Константинов
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