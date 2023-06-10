Трюдо в Киеве пообещал Украине военную помощь на сотни миллионов долларов
Премьер Канады Трюдо объявил о выделении военной помощи Украине на $375 млн
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своего визита в Киев сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, пишет Reuters.
Также он сообщил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов истребителей.
Напомним, Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это уже вторая его поездка в столицу Украины с начала спецоперации. Политика сопровождает министр финансов страны Христя Фриланд.
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Frank Gunn / AP / TASS