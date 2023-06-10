Трюдо в Киеве пообещал Украине военную помощь на сотни миллионов долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своего визита в Киев сообщил о выделении Украине пакета военной помощи на 375 миллионов долларов, пишет Reuters.

Также он сообщил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов истребителей.