Канадский премьер Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины. Об этом в субботу сообщает Radio-Canada.

"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев. Официальная поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из соображений безопасности", — передаёт радио.

Это уже второй визит Трюдо в Киев с начала украинского конфликта. В этот раз канадского премьер-министра сопровождает глава Минфина Канады Христя Фриланд.