Канадский премьер Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины. Об этом в субботу сообщает Radio-Canada.
"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев. Официальная поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из соображений безопасности", — передаёт радио.
Это уже второй визит Трюдо в Киев с начала украинского конфликта. В этот раз канадского премьер-министра сопровождает глава Минфина Канады Христя Фриланд.
Ранее в Киев приезжал актёр из сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз. В соцсетях появились фото с артистом на вокзале украинской столицы.
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