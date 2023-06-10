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10 июня, 10:38

Канадский премьер Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины. Об этом в субботу сообщает Radio-Canada.

"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев. Официальная поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из соображений безопасности", — передаёт радио.

Это уже второй визит Трюдо в Киев с начала украинского конфликта. В этот раз канадского премьер-министра сопровождает глава Минфина Канады Христя Фриланд.

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Ранее в Киев приезжал актёр из сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз. В соцсетях появились фото с артистом на вокзале украинской столицы.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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