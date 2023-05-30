В Киев приехала звезда "Сверхъестественного"

Актёр из американского сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. В соцсетях появились фото с артистом на вокзале украинской столицы.

Вместе с Коллинзом в Киев прибыл и знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко со своим сыном Джорданом. Стоит отметить, что ранее Коллинз опубликовал в соцсетях снимок с украинским флагом.

Актёр Миша Коллинз и экс-футболист Андрей Шевченко приехали в Киев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / u24.gov.ua