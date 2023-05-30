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30 мая, 10:31

В Киев приехала звезда "Сверхъестественного"

Актёр из сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев

<p>Актёр Миша Коллинз приехал в Киев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / u24.gov.ua</p>

Актёр Миша Коллинз приехал в Киев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / u24.gov.ua

Актёр из американского сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев. В соцсетях появились фото с артистом на вокзале украинской столицы.

Вместе с Коллинзом в Киев прибыл и знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко со своим сыном Джорданом. Стоит отметить, что ранее Коллинз опубликовал в соцсетях снимок с украинским флагом.

Актёр Миша Коллинз и экс-футболист Андрей Шевченко приехали в Киев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / u24.gov.ua

Актёр Миша Коллинз и экс-футболист Андрей Шевченко приехали в Киев. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / u24.gov.ua

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Иван Косицын
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