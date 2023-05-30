Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сделал из страны новый Афганистан
Владимир Зеленский сделал из Украины новый Афганистан. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
"В разные годы президенты Украины обещали сделать из неё то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошёл дальше всех и сделал из неё новый Афганистан", — написал он на своей странице в соцсети.
Азаров задался вопросом о том, насколько скоро Вашингтону надоест "его игрушка". Он предположил, что Западу важнее "пакостить России", чем жизни заложников киевского режима.
Ранее автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский не преуспел в том, чтобы настроить мировое сообщество против России в ходе своих дипломатических поездок.
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