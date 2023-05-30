Владимир Зеленский сделал из Украины новый Афганистан. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"В разные годы президенты Украины обещали сделать из неё то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошёл дальше всех и сделал из неё новый Афганистан", — написал он на своей странице в соцсети.

Азаров задался вопросом о том, насколько скоро Вашингтону надоест "его игрушка". Он предположил, что Западу важнее "пакостить России", чем жизни заложников киевского режима.