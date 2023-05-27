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27 мая, 14:27

Al Mayadeen: Гастроли Зеленского не помогли настроить мир против России

<p>Обложка © Getty Images / Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket</p>

Обложка © Getty Images / Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket

Президент Украины Владимир Зеленский не преуспел в намерении настроить мировое сообщество против России в ходе своих дипломатических поездок, сообщил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.

Журналист отметил сходство поведения Зеленского с действиями президента США Джорджа Буша – младшего, который пытался снискать широкую поддержку мирового сообщества перед вторжением в Ирак.

"Последние гастроли Зеленского напоминают действия Джорджа Буша – младшего до оккупации Ирака в 2003 году. Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как борьбу между добром и злом, сравнив их с крестовыми походами. Зеленский идёт по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против российского режима. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ", пояснил автор статьи.

Президент Бразилии унизил Зеленского на саммите G7

Президент Бразилии унизил Зеленского на саммите G7

Журналист отметил, что труды президента Украины не принесли желаемого результата, ведь на саммите Лиги арабских государств его участие ограничилось лишь произнесением речи.

В итоге можно заключить, что попытки Зеленского мобилизовать мир в поддержку Украины и выставить Россию главной угрозой мировой безопасности не удались, резюмировал Висам Исмаил.

Ранее МИД РФ прокомментировал выступление Владимира Зеленского на саммите G7. В заявлении ведомства сказано, что благодаря президенту Украины встреча "Группы семи" превратилась в шоу.

Юрий Лысенко
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