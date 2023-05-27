Al Mayadeen: Гастроли Зеленского не помогли настроить мир против России
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Президент Украины Владимир Зеленский не преуспел в намерении настроить мировое сообщество против России в ходе своих дипломатических поездок, сообщил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.
Журналист отметил сходство поведения Зеленского с действиями президента США Джорджа Буша – младшего, который пытался снискать широкую поддержку мирового сообщества перед вторжением в Ирак.
"Последние гастроли Зеленского напоминают действия Джорджа Буша – младшего до оккупации Ирака в 2003 году. Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как борьбу между добром и злом, сравнив их с крестовыми походами. Зеленский идёт по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против российского режима. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ", — пояснил автор статьи.
Журналист отметил, что труды президента Украины не принесли желаемого результата, ведь на саммите Лиги арабских государств его участие ограничилось лишь произнесением речи.
В итоге можно заключить, что попытки Зеленского мобилизовать мир в поддержку Украины и выставить Россию главной угрозой мировой безопасности не удались, резюмировал Висам Исмаил.
Ранее МИД РФ прокомментировал выступление Владимира Зеленского на саммите G7. В заявлении ведомства сказано, что благодаря президенту Украины встреча "Группы семи" превратилась в шоу.