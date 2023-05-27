Президент Украины Владимир Зеленский не преуспел в намерении настроить мировое сообщество против России в ходе своих дипломатических поездок, сообщил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.

Журналист отметил сходство поведения Зеленского с действиями президента США Джорджа Буша – младшего, который пытался снискать широкую поддержку мирового сообщества перед вторжением в Ирак.

"Последние гастроли Зеленского напоминают действия Джорджа Буша – младшего до оккупации Ирака в 2003 году. Бывший президент США пытался выставить американское вторжение в Ирак и Афганистан как борьбу между добром и злом, сравнив их с крестовыми походами. Зеленский идёт по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против российского режима. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ", — пояснил автор статьи.

Журналист отметил, что труды президента Украины не принесли желаемого результата, ведь на саммите Лиги арабских государств его участие ограничилось лишь произнесением речи.

В итоге можно заключить, что попытки Зеленского мобилизовать мир в поддержку Украины и выставить Россию главной угрозой мировой безопасности не удались, резюмировал Висам Исмаил.