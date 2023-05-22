Президент Бразилии унизил Зеленского на саммите G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал здороваться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме. Об "унижении" лидера Незалежной пишет газета Razon.

"На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие лидеры приветствовали его. Лула не только не подошёл поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным. Видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в публикации.

Лидер Бразилии остался сидеть за столом, изучал документы и даже не взглянул на вошедшего в зал Зеленского, отмечает автор статьи.