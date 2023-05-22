Регион

Уведомления отключены

22 мая, 13:52

Президент Бразилии унизил Зеленского на саммите G7

СМИ: Президент Бразилии Лула да Силва проигнорировал Зеленского на саммите G7

<p>Президент Бразилии Лула да Силва. Фото © ТАСС / AP / Louise Delmotte</p>

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото © ТАСС / AP / Louise Delmotte

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал здороваться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме. Об "унижении" лидера Незалежной пишет газета Razon.

"На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие лидеры приветствовали его. Лула не только не подошёл поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным. Видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в публикации.

Лидер Бразилии остался сидеть за столом, изучал документы и даже не взглянул на вошедшего в зал Зеленского, отмечает автор статьи.

Скандальный украинский дипломат Мельник едет на новую работу в Бразилию

Скандальный украинский дипломат Мельник едет на новую работу в Бразилию

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал о несостоявшейся встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, коллега просто не пришёл в назначенное время.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Бразилия
  • Лула да Силва
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров