Президент Бразилии унизил Зеленского на саммите G7
СМИ: Президент Бразилии Лула да Силва проигнорировал Зеленского на саммите G7
Президент Бразилии Лула да Силва. Фото © ТАСС / AP / Louise Delmotte
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал здороваться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме. Об "унижении" лидера Незалежной пишет газета Razon.
"На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие лидеры приветствовали его. Лула не только не подошёл поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным. Видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в публикации.
Лидер Бразилии остался сидеть за столом, изучал документы и даже не взглянул на вошедшего в зал Зеленского, отмечает автор статьи.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал о несостоявшейся встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, коллега просто не пришёл в назначенное время.