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24 мая, 10:01

Глава Минобороны Британии Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом

<p>Уоллес и Резников в Киеве. Обложка © <a href="https://www.mil.gov.ua/news/2023/05/24/oleksij-reznikov-zustrivsya-z-ministrom-oboroni-velikoi-britanii-v-kievi/?fbclid=IwAR1MdVkFuemmI5dzG6eV-OgVWFk5M0iZBPCL7M-Ky8Rh9kmovQ3GbjaSORA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Украины</a></p>

Уоллес и Резников в Киеве. Обложка © Минобороны Украины

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом. В столице Украины он встретился с главой оборонного ведомства Незалежной Алексеем Резниковым. Стороны, в частности, обсудили вопросы вступления Украины в НАТО, а также передачу Киеву ракет Storm Shadow и другого западного вооружения.

"Мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте будущего саммита НАТО в Вильнюсе и приоритеты по вооружению Украины, особенно относительно оружия, которое даёт возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", — приводит пресс-служба Минобороны Украины слова Резникова.

Министр обороны Незалежной поблагодарил Уоллеса за помощь, которую оказывает Лондон. Его британский коллега, в свою очередь, заявил, что Россия якобы не сможет победить Украину, а поддержка Киева западными партнёрами будет оставаться непоколебимой.

Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС

Британия собралась помочь Украине в создании новых ВВС

Ранее Лайф сообщал, что США с союзниками выразили готовность передать Украине истребители F-16. Сроки поставок пока неизвестны и будут определены в ближайшие месяцы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию, отметив, что Запад действительно уже принял решение по этому вопросу. По его словам, осталось лишь уладить вопрос логистики.

Наталья Исакова
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