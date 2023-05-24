Глава Минобороны Британии Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом. В столице Украины он встретился с главой оборонного ведомства Незалежной Алексеем Резниковым. Стороны, в частности, обсудили вопросы вступления Украины в НАТО, а также передачу Киеву ракет Storm Shadow и другого западного вооружения.

"Мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте будущего саммита НАТО в Вильнюсе и приоритеты по вооружению Украины, особенно относительно оружия, которое даёт возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", — приводит пресс-служба Минобороны Украины слова Резникова.