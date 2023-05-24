Глава Минобороны Британии Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом
Уоллес и Резников в Киеве. Обложка © Минобороны Украины
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес приехал в Киев с необъявленным визитом. В столице Украины он встретился с главой оборонного ведомства Незалежной Алексеем Резниковым. Стороны, в частности, обсудили вопросы вступления Украины в НАТО, а также передачу Киеву ракет Storm Shadow и другого западного вооружения.
"Мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте будущего саммита НАТО в Вильнюсе и приоритеты по вооружению Украины, особенно относительно оружия, которое даёт возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", — приводит пресс-служба Минобороны Украины слова Резникова.
Министр обороны Незалежной поблагодарил Уоллеса за помощь, которую оказывает Лондон. Его британский коллега, в свою очередь, заявил, что Россия якобы не сможет победить Украину, а поддержка Киева западными партнёрами будет оставаться непоколебимой.
Ранее Лайф сообщал, что США с союзниками выразили готовность передать Украине истребители F-16. Сроки поставок пока неизвестны и будут определены в ближайшие месяцы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию, отметив, что Запад действительно уже принял решение по этому вопросу. По его словам, осталось лишь уладить вопрос логистики.