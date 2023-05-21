"Раздвинул ноги": Премьера Канады назвали клоуном за странное поведение в Сеуле

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен перестать вести себя как клоун, каждый раз выезжая за границу, написал обозреватель Toronto Sun Лорн Гюнтер. Такую реакцию у него вызвал недавний инцидент, когда политик расставил ноги во время фотосъёмки с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё.

Премьер Канады Трюдо расставил ноги во время фотосъёмки с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пё.

Очевидно, таким образом Трюдо пытался сравняться в росте с Ким Джин Пё, однако только рассмешил этим поступком собравшихся. Особенно на этот поступок отреагировали канадцы, которые попросили премьера перестать вести себя за границей "как шут".

"Серьёзно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу", — заявил Гюнтер.

По его словам, Трюдо своими внешнеполитическими "промахами" уничтожил влияние страны, которым она обладала ранее.