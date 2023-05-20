"Не сообразил": В Сети завирусился ролик с Баденом, борющимся с зонтом в Хиросиме

В Сети завирусилось видео, на которыом президент США Джо Байден проигрывает после минутной борьбы с зонтом на трапе самолёта в Японии. Кадры опубликовал в Twitter Республиканский национальный комитет (RNC).

Борьба американского президента Джо Байдена с зонтом в Хиросиме. Видео © twitter / RNC

На кадрах видно, что американский лидер провозился с механизмом и спустился под дождём с трапа самолёта, так и не раскрыв зонта. Ролик в итоге был ретвитнут сотни раз, получил более 42 тысяч просмотров и вызвал двоякую реакцию аудитории. Кто-то заметил, что над "промокшим насквозь" президентом пришлось раскрыть зонтики рядом находившимся сотрудникам, другие сочувственно указывают, что якобы Байден просто проявил "хорошие манеры".

"Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождём", — прокомментировали корреспонденты издания Newsweek.