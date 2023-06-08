Как на Марсе: Нью-Йорк заволокло токсичным дымом из-за лесных пожаров

Нью-Йорк превратился в настоящий постапокалиптический город. Мегаполис плотным слоем накрыл смог от лесных пожаров в Канаде. Власти призывают жителей носить маски и не выходить на улицу, а местные жители публикуют атмосферные фото в соцсетях.

Нью-Йорк накрыл густой смог от лесных пожаров. Видео © Twitter / Breaking_4_News / RyanFieldABC

По данным американского телеканала Fox News, специалисты зафиксировали самые высокие показатели загрязнения воздуха за последние более чем 60 лет — с 1960 года. Густой "туман" окутал город ещё 6 июня, качество воздуха сильно снизилось, из-за чего власти забили тревогу. Накануне сильно ухудшилась видимость, из-за чего пришлось приостановить вылеты самолётов из аэропорта Ла-Гуардия.







При этом многие американцы не унывают, а делают смешные "мемы" и постят их в соцсетях. Некоторые сравнивают пейзажи города с кадрами из известного фильма "Бегущий по лезвию" и шутят, как же похорошел мегаполис при нынешнем президенте США Джо Байдене.