Регион

Уведомления отключены

8 июня, 10:11

Как на Марсе: Нью-Йорк заволокло токсичным дымом из-за лесных пожаров

В Нью-Йорке выявили худшее за 63 года загрязнение воздуха из-за лесных пожаров

<p>Нью-Йорк накрыл густой смог от лесных пожаров. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/YaaaaaaHeyyyy/status/1666542866452168706/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YaaaaaaHeyyyy</a></p>

Нью-Йорк накрыл густой смог от лесных пожаров. Обложка © Twitter / YaaaaaaHeyyyy

Нью-Йорк превратился в настоящий постапокалиптический город. Мегаполис плотным слоем накрыл смог от лесных пожаров в Канаде. Власти призывают жителей носить маски и не выходить на улицу, а местные жители публикуют атмосферные фото в соцсетях.

Нью-Йорк накрыл густой смог от лесных пожаров. Видео © Twitter / Breaking_4_News / RyanFieldABC

По данным американского телеканала Fox News, специалисты зафиксировали самые высокие показатели загрязнения воздуха за последние более чем 60 лет — с 1960 года. Густой "туман" окутал город ещё 6 июня, качество воздуха сильно снизилось, из-за чего власти забили тревогу. Накануне сильно ухудшилась видимость, из-за чего пришлось приостановить вылеты самолётов из аэропорта Ла-Гуардия.

  • Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / alextopol
    Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / alextopol
  • Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / alextopol
    Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / alextopol
  • Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / dogeofficialceo
    Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / dogeofficialceo

Мем от пользователей на тему смога в Нью-Йорке. Фото © Twitter / alextopol

1 / 3

При этом многие американцы не унывают, а делают смешные "мемы" и постят их в соцсетях. Некоторые сравнивают пейзажи города с кадрами из известного фильма "Бегущий по лезвию" и шутят, как же похорошел мегаполис при нынешнем президенте США Джо Байдене.

Россиянам посоветовали достать "арсенал против ковида" из-за смога от лесных пожаров

Россиянам посоветовали достать "арсенал против ковида" из-за смога от лесных пожаров

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что из-за смога есть вероятность развития онкологии. Особенно это касается людей, которые длительное время находятся в такой обстановке. Если изменить ничего нельзя, в частности на время переехать, рекомендуется носить защитные маски и ни в коем случае не открывать окна. Вместо этого лучше включить кондиционер и вытяжку на кухне.

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров