Россиянам посоветовали достать "арсенал против ковида" из-за смога от лесных пожаров
Аллерголог Логина рекомендует купить респиратор на время смога от лесных пожаров
Значительная часть лесополосы на Урале и в Сибири охвачена пожарами, из-за которых смог в регионах держится уже несколько дней. О том, как защитить органы дыхания от выделяемых при горении токсинов, рассказала РИА "ФедералПресс" аллерголог Надежда Логина. Спойлер: нужно снова достать "арсенал против ковида".
"Продукты горения сильно раздражают слизистую оболочку, вызывают отёк. У некоторых могут даже возникнуть приступы бронхиальной астмы", — предупредила доктор.
Самый надёжный способ сохранить здоровье при появлении стойкого смога — максимально минимизировать с ним контакт и избегать пребывания в зоне горения. В домах и квартирах должны быть закрыты все окна, сказала Логина.
Если по каким-то неотложным причинам всё же очень надо выйти на улицу, стоит запастись профессиональным респиратором. Аллерголог подчеркнула, что простая медицинская маска в этом случае не поможет.
По данным МЧС от 8 мая, площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 54 тыс. гектаров. Сегодня в регионе ещё бушуют 59 природных пожаров, 16 — ликвидировано, 30 — локализовано, жители Екатеринбурга жалуются на сильный смог и запах гари. В Тюменской области природными пожарами уничтожено 120 строений, погиб один человек. В Курганской области был введён режим ЧС, большую часть возгораний в регионе локализовали, угроза дальнейшего распространения огня на посёлки была снята. Известно о 21 погибшем.
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