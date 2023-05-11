Россиянам посоветовали достать "арсенал против ковида" из-за смога от лесных пожаров

Значительная часть лесополосы на Урале и в Сибири охвачена пожарами, из-за которых смог в регионах держится уже несколько дней. О том, как защитить органы дыхания от выделяемых при горении токсинов, рассказала РИА "ФедералПресс" аллерголог Надежда Логина. Спойлер: нужно снова достать "арсенал против ковида".

"Продукты горения сильно раздражают слизистую оболочку, вызывают отёк. У некоторых могут даже возникнуть приступы бронхиальной астмы", — предупредила доктор.

Самый надёжный способ сохранить здоровье при появлении стойкого смога — максимально минимизировать с ним контакт и избегать пребывания в зоне горения. В домах и квартирах должны быть закрыты все окна, сказала Логина.