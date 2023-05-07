Более 120 строений уничтожено природными пожарами в Тюменской области
ТАСС: В Тюменской области природными пожарами уничтожено 124 строения
Охватившие Тюменскую область лесные пожары уничтожили 124 строения в двух населённых пунктах и трёх СНТ. Сколько из них жилых домов, на данный момент неизвестно.
В Тюменской области продолжается борьба с лесными пожарами. Видео © t.me / "Тюмень с огоньком"
"На территории деревни Речкиной и посёлка Богандинский, а также трёх СНТ огнём от перешедших природных пожаров уничтожено 124 строения, сколько из них жилых домов — устанавливается", — сообщил собеседник ТАСС.
Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию. На всей территории региона в настоящее время уже введён режим ЧС.
t.me / "Тюмень с огоньком"