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7 мая, 20:19

Более 120 строений уничтожено природными пожарами в Тюменской области

ТАСС: В Тюменской области природными пожарами уничтожено 124 строения

Охватившие Тюменскую область лесные пожары уничтожили 124 строения в двух населённых пунктах и трёх СНТ. Сколько из них жилых домов, на данный момент неизвестно.

В Тюменской области продолжается борьба с лесными пожарами. Видео © t.me / "Тюмень с огоньком"

"На территории деревни Речкиной и посёлка Богандинский, а также трёх СНТ огнём от перешедших природных пожаров уничтожено 124 строения, сколько из них жилых домов — устанавливается", — сообщил собеседник ТАСС.

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Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы

Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию. На всей территории региона в настоящее время уже введён режим ЧС.

Обложка ©

t.me / "Тюмень с огоньком"

Оксана Попова
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