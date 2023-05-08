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8 мая, 06:01

В Тюменской области при тушении природного пожара погиб один человек, двое пострадали

Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области

В Тюменской области местный житель погиб при тушении природного пожара в районе деревни Красный Яр. В информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с природными пожарами также уточнили, что ещё два человека пострадали.

"49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован", — заявил на заседании глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Более 120 строений уничтожено природными пожарами в Тюменской области

Более 120 строений уничтожено природными пожарами в Тюменской области

В настоящее время пожар в районе села Красный Яр локализован. Сейчас в лесах Тюменской области продолжают бушевать двенадцать пожаров. При этом за прошедшие сутки удалось ликвидировать пять возгораний на площади более 33 гектаров.

Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждено. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию. На всей территории региона в настоящее время уже введён режим ЧС.

В Тюменской области из-за лесных пожаров начали эвакуировать людей

В Тюменской области из-за лесных пожаров начали эвакуировать людей

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t.me / MCHSTYUMEN72

Иван Косицын
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