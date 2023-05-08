В Тюменской области при тушении природного пожара погиб один человек, двое пострадали

В Тюменской области местный житель погиб при тушении природного пожара в районе деревни Красный Яр. В информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с природными пожарами также уточнили, что ещё два человека пострадали.

"49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован", — заявил на заседании глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.