В Тюменской области из-за лесных пожаров начали эвакуировать людей

"На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — посёлок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО", — говорится в сообщении.

Для эвакуации людей задействован 21 автобус. Также открыты пункты временного размещения, которые располагаются в школах девяти населённых пунктов. Все прибывшие получают питание, место для отдыха и медицинскую помощь.