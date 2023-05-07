В Тюменской области из-за лесных пожаров начали эвакуировать людей
Жителей некоторых населённых пунктов Тюменской области начали эвакуировать из-за лесных пожаров, сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.
"На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — посёлок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО", — говорится в сообщении.
Для эвакуации людей задействован 21 автобус. Также открыты пункты временного размещения, которые располагаются в школах девяти населённых пунктов. Все прибывшие получают питание, место для отдыха и медицинскую помощь.
Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию. На всей территории региона в настоящее время уже введён режим ЧС.