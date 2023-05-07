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7 мая, 17:07

В Тюменской области из-за лесных пожаров начали эвакуировать людей

Жителей некоторых населённых пунктов Тюменской области начали эвакуировать из-за лесных пожаров, сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

"На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — посёлок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского МО", — говорится в сообщении.

Для эвакуации людей задействован 21 автобус. Также открыты пункты временного размещения, которые располагаются в школах девяти населённых пунктов. Все прибывшие получают питание, место для отдыха и медицинскую помощь.

Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы

Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы

Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию. На всей территории региона в настоящее время уже введён режим ЧС.

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Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Наталья Исакова
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