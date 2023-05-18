Россиян предупредили о возможном развитии онкологии из-за смога

Смог от лесных пожаров может привести к развитию онкозаболевания у человека. Об этом в беседе с Ura.ru заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Специалист напомнил, что одному человеку нужно курить 30 лет и то он с небольшой долей вероятности заболеет каким-то онкологическим заболеванием, а кому-то достаточно выкурить всего несколько сигарет, заметил Зайцев. По словам врача, здесь всё дело в триггере, который может запустить некий онкологический процесс.

"Если люди длительно находятся в смоге, то голосовые складки могут это подхватить и начать перерождаться, поскольку мерцательным эпителием покрыта слизистая носа, трахеобронхиальное дерево, гортаноглотка. А у голосовых складок за счёт того, что природа сделала их эластичными, подвижными, у них нет защитного слоя, поэтому они очень уязвимы ко всяким различным смогам", — сказал медик.

Зайцев призвал носить защитные маски во время смога. Также не стоит открывать окна. При этом врач рекомендует во время смога включать кондиционер и вытяжки на кухне.