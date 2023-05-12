Россиянам объяснили, чем можно защититься от дыма лесных пожаров
Фармацевт рекомендовал не защищаться медицинскими масками от дыма и запаха гари
Обычная одноразовая медицинская маска не сможет защитить лёгкие от дыма. Как рассказала фармацевт из Курганской области, где несколько дней подряд бушуют лесные пожары, наиболее эффективным в этой ситуации является респиратор с фильтром.
"Медицинские маски для защиты от дыма не подходят точно. Есть специализированные респираторы. Если от угарного газа защита не нужна, то маски лучше выбирать по типу "барьерный риф" с клапаном", — приводит Ura.ru слова специалиста.
Как пояснила фармацевт, респиратор с фильтром также защищает от табачного дыма и автомобильных выбросов. Для простого уровня защиты можно использовать восьмислойную ватно-марлевую повязку, смоченную водой. Однако нет гарантий в эффективности данного способа.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за бушующих пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Сообщалось о 21 погибшем. Сейчас все ландшафтные пожары в регионе потушены.
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