Россиянам объяснили, чем можно защититься от дыма лесных пожаров

Обычная одноразовая медицинская маска не сможет защитить лёгкие от дыма. Как рассказала фармацевт из Курганской области, где несколько дней подряд бушуют лесные пожары, наиболее эффективным в этой ситуации является респиратор с фильтром.

"Медицинские маски для защиты от дыма не подходят точно. Есть специализированные респираторы. Если от угарного газа защита не нужна, то маски лучше выбирать по типу "барьерный риф" с клапаном", — приводит Ura.ru слова специалиста.