Канада готовится передать Украине конфискованный российский Ан-124
Премьер Канады Трюдо объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Киеву
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев заявил, что российский самолёт Ан-124 конфискован и его готовят к отправке на Украину. Об этом сообщает Reuters.
"Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолёт "Антонов", который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс передачи самолёта Украине", — указано в тексте.
Напомним, ещё в апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада планирует передать Украине конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124. Сейчас Трюдо лично прибыл в Киев. Он уже пообещал пакет военной помощи на 375 миллионов долларов и помощь в подготовке пилотов ВСУ.
ТАСС / Сергей Николаев