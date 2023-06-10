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Опубликовано 10 июня 2023, 15:37
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Канада готовится передать Украине конфискованный российский Ан-124

Премьер Канады Трюдо объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Киеву

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев заявил, что российский самолёт Ан-124 конфискован и его готовят к отправке на Украину. Об этом сообщает Reuters.

"Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолёт "Антонов", который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс передачи самолёта Украине", указано в тексте.

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Напомним, ещё в апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада планирует передать Украине конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124. Сейчас Трюдо лично прибыл в Киев. Он уже пообещал пакет военной помощи на 375 миллионов долларов и помощь в подготовке пилотов ВСУ.

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ТАСС / Сергей Николаев

Татьяна Миссуми
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