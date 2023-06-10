Канада готовится передать Украине конфискованный российский Ан-124

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев заявил, что российский самолёт Ан-124 конфискован и его готовят к отправке на Украину. Об этом сообщает Reuters.

"Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолёт "Антонов", который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс передачи самолёта Украине", — указано в тексте.