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8 июня, 10:37

В Кремле рассказали, как Запад ограбил Россию

Песков: Запад ограбил РФ и российский бизнес, ищем способы вернуть активы

Запад ограбил РФ и российских бизнесменов, поэтому они пытаются найти пути борьбы за свои интересы и вернуть активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле допустимым использование замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов.

"Естественно, наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что государство и предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, но принадлежащие им активы. Усилия бизнеса являются понятными и обоснованными, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Естественно, все эти усилия абсолютно обоснованны, они понятны, их нужно продолжать. И государство будет продолжать это делать", — заверил представитель Кремля.

В Британии назвали условие, при котором России вернут замороженные активы

В Британии назвали условие, при котором России вернут замороженные активы

Ранее сообщалось, что первый российский банк смог вывести замороженные из-за санкций активы. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова, отметив, что это системно значимая финансовая организация.

Александр Юнашев
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