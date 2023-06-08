В Кремле рассказали, как Запад ограбил Россию

Запад ограбил РФ и российских бизнесменов, поэтому они пытаются найти пути борьбы за свои интересы и вернуть активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле допустимым использование замороженных средств европейских депозитариев для компенсации потерь российских инвесторов.

"Естественно, наши предприниматели и само государство — все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что государство и предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, но принадлежащие им активы. Усилия бизнеса являются понятными и обоснованными, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Естественно, все эти усилия абсолютно обоснованны, они понятны, их нужно продолжать. И государство будет продолжать это делать", — заверил представитель Кремля.