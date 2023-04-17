Канада намерена отдать Киеву конфискованный российский транспортник Ан-124

"Новый пакет санкций против России от Канады. Готовимся к конфискации самолёта Ан-124 и других активов и передаче их в пользу Украины", — написал он в соцсетях.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России после визита украинского премьера Шмыгаля. Под ограничения подпали 14 физических и 34 юридических лица из РФ, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер" и финансовым сектором Белоруссии. Тогда же рестрикции коснулись компании "Волга-Днепр", которой и принадлежит самолёт.