КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 03:35

Канада намерена отдать Киеву конфискованный российский транспортник Ан-124

Премьер Шмыгаль заявил, что Канада передаст Украине российский самолёт Ан-124

Канада планирует передать Украине конфискованный российский транспортный самолёт Ан-124. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Новый пакет санкций против России от Канады. Готовимся к конфискации самолёта Ан-124 и других активов и передаче их в пользу Украины", — написал он в соцсетях.

Канада передаст ВСУ более 20 тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов

Канада передаст ВСУ более 20 тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 млн патронов

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России после визита украинского премьера Шмыгаля. Под ограничения подпали 14 физических и 34 юридических лица из РФ, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер" и финансовым сектором Белоруссии. Тогда же рестрикции коснулись компании "Волга-Днепр", которой и принадлежит самолёт.

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Артур Лапсаков
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