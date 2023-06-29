Курортную провинцию Турции охватил мощный лесной пожар

В курортной провинции Мугла на юге Турции 29 июня возник крупный лесной пожар. Кадры случившегося публикуют в соцсетях.

В провинции Мугла в Турции загорелся лес. Видео © Twitter / FerayPolat19

На данный момент не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Также неизвестна и причина случившегося. Возгорание сейчас пытаются ликвидировать пожарные, на место направили большое количество бригад.