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29 июня, 17:43

Курортную провинцию Турции охватил мощный лесной пожар

В курортной провинции Мугла на юге Турции произошёл лесной пожар

В курортной провинции Мугла на юге Турции 29 июня возник крупный лесной пожар. Кадры случившегося публикуют в соцсетях.

В провинции Мугла в Турции загорелся лес. Видео © Twitter / FerayPolat19

На данный момент не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Также неизвестна и причина случившегося. Возгорание сейчас пытаются ликвидировать пожарные, на место направили большое количество бригад.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве загорелась бургерная на Комсомольской площади. Площадь возгорания заведения на Ленинградском вокзале составила 20 квадратных метров.

Обложка ©

Twitter / FerayPolat19

Илья Суриков
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