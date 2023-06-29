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29 июня, 12:08

Пожар охватил бургерную на Ленинградском вокзале, внутри люди

Бургерная загорелась на Ленинградском вокзале на площади 20 квадратов

В Москве загорелась бургерная на Комсомольской площади. Как сообщил Лайфу источник, внутри могут находиться люди. Согласно опубликованным в Сети кадрам, на улицу валит густой дым.

Бургерная загорелась на Ленинградском вокзале. Видео © Telegram / Mash

Площадь возгорания заведения на Ленинградском вокзале составляет 20 квадратных метров. Причины и количество пострадавших пока неизвестны. По данным телеграм-канала Mash, пожару присвоен повышенный ранг. На месте работают оперативные службы.

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Telegram / Mash

Светлана Оперук
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