Пожар охватил бургерную на Ленинградском вокзале, внутри люди
Бургерная загорелась на Ленинградском вокзале на площади 20 квадратов
В Москве загорелась бургерная на Комсомольской площади. Как сообщил Лайфу источник, внутри могут находиться люди. Согласно опубликованным в Сети кадрам, на улицу валит густой дым.
Бургерная загорелась на Ленинградском вокзале. Видео © Telegram / Mash
Площадь возгорания заведения на Ленинградском вокзале составляет 20 квадратных метров. Причины и количество пострадавших пока неизвестны. По данным телеграм-канала Mash, пожару присвоен повышенный ранг. На месте работают оперативные службы.
Ранее на предприятии "Бальзам" в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар, пострадал человек. На химзаводе произошёл взрыв и возгорание цистерны.
Telegram / Mash