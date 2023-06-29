Огромный "гриб" от взрыва на химзаводе в Нижнем Новгороде попал на видео
На предприятии "Бальзам" в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар, пострадал человек
На предприятии "Бальзам" в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар. На химзаводе произошёл взрыв и возгорание цистерны. В результате ЧП пострадал один человек.
Пожар на предприятии "Бальзам" в Нижнем Новгороде. Видео © t.me / mchs_official / NI Mash
"По предварительной информации, 29 июня около 09:50 мск на территории АО "Бальзам" произошло возгорание цистерны, в результате чего пострадал один человек", — уточнили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным регионального ГУ МЧС, пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Согласно информации NI Mash, у пострадавшего сотрудника завода ожоги 90% поверхности тела.
Ранее сообщалось, что спасатели в ОАЭ потушили сильный пожар, который распространился на все этажи высотного жилого дома в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ.