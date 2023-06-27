В Омске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 1800 кв. метров

В Омске загорелась одна из жилых пятиэтажек, сначала огонь охватил балкон квартиры, после чего перекинулся на крышу. Никто не пострадал. О случившемся сообщает МЧС России и публикует видео работы спасателей.

Здание находится по адресу Волгоградская улица, 8. Для борьбы с огнём пожарные поднялись на соседний балкон дома. Кровля над подъездом просела. Судя по всему, одна из квартир практически полностью выгорела. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Бороться с пожаром помогла погода: в какой-то момент пошёл дождь.

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Омске на площади 1800 квадратных метров. К тушению привлечены 59 человек и 14 единиц техники", — уточнили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 27 жильцов, в том числе восемь детей, самостоятельно смогли покинуть здание 43 человека. За медицинской помощью никто не обращался. Причины возгорания устанавливаются.