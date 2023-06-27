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27 июня, 08:55

В Омске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 1800 кв. метров

<p>Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / <a href="https://m.vk.com/wall-28815494_396824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Город 55. Новости Омска</a></p>

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

В Омске загорелась одна из жилых пятиэтажек, сначала огонь охватил балкон квартиры, после чего перекинулся на крышу. Никто не пострадал. О случившемся сообщает МЧС России и публикует видео работы спасателей.

Пожар в многоэтажке в Омске. Видео © t.me / МЧС России / VK / В Омске / Страница новостей

Здание находится по адресу Волгоградская улица, 8. Для борьбы с огнём пожарные поднялись на соседний балкон дома. Кровля над подъездом просела. Судя по всему, одна из квартир практически полностью выгорела. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Бороться с пожаром помогла погода: в какой-то момент пошёл дождь.

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

Пожар в многоэтажке в Омске. Фото © VK / Город 55. Новости Омска

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Омске на площади 1800 квадратных метров. К тушению привлечены 59 человек и 14 единиц техники", — уточнили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 27 жильцов, в том числе восемь детей, самостоятельно смогли покинуть здание 43 человека. За медицинской помощью никто не обращался. Причины возгорания устанавливаются.

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Ранее на территории Ростовского зоопарка произошёл пожар. Спасатели и сотрудники эвакуировали животных. Предположительно, огонь вспыхнул в месте, где находятся экзотариум, вольеры белых медведей, антилоп и львов. Пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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