В Омске загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 1800 кв. метров
В Омске загорелась одна из жилых пятиэтажек, сначала огонь охватил балкон квартиры, после чего перекинулся на крышу. Никто не пострадал. О случившемся сообщает МЧС России и публикует видео работы спасателей.
Пожар в многоэтажке в Омске. Видео © t.me / МЧС России / VK / В Омске / Страница новостей
Здание находится по адресу Волгоградская улица, 8. Для борьбы с огнём пожарные поднялись на соседний балкон дома. Кровля над подъездом просела. Судя по всему, одна из квартир практически полностью выгорела. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Бороться с пожаром помогла погода: в какой-то момент пошёл дождь.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Омске на площади 1800 квадратных метров. К тушению привлечены 59 человек и 14 единиц техники", — уточнили в МЧС.
Спасатели эвакуировали 27 жильцов, в том числе восемь детей, самостоятельно смогли покинуть здание 43 человека. За медицинской помощью никто не обращался. Причины возгорания устанавливаются.
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