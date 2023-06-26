В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк, животных эвакуируют

На территории зоопарка в Ростове-на-Дону возник пожар, на место выехали спасатели, о пострадавших информации нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Огонь уже охватил площадь в 300 квадратных метров, животных эвакуируют. Как сообщается, возгорание произошло в месте, где находятся экзотариум, вольеры белых медведей, антилоп и львов. Очевидцы выкладывают в Сети кадры с места ЧП. Клубы тёмного дыма вырываются с чердака здания и из окон. Именно сегодня Ростовский зоопарк отмечает свой день рождения. 26 июня 1927 года он открыл свои двери посетителям и сегодня является крупнейшим в Европе, занимая площадь в 57 гектаров.