В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк, животных эвакуируют
На территории зоопарка в Ростове-на-Дону возник пожар, на место выехали спасатели, о пострадавших информации нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Пожару присвоен второй ранг сложности.
На территории зоопарка в Ростове-на-Дону возник пожар. Видео © VK / Западный Ростов
"Пожар произошёл на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, спасатели выехали на место происшествия — Зоологическая, 3", — указано в заявлении.
Огонь уже охватил площадь в 300 квадратных метров, животных эвакуируют. Как сообщается, возгорание произошло в месте, где находятся экзотариум, вольеры белых медведей, антилоп и львов. Очевидцы выкладывают в Сети кадры с места ЧП. Клубы тёмного дыма вырываются с чердака здания и из окон. Именно сегодня Ростовский зоопарк отмечает свой день рождения. 26 июня 1927 года он открыл свои двери посетителям и сегодня является крупнейшим в Европе, занимая площадь в 57 гектаров.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии двое детей погибли из-за пожара в недостроенном частном доме. Инцидент произошёл 25 июня в селе Нартан Чегемского района.
VK / Западный Ростов