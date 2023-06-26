Напился и поджёг диван: Стали известны подробности страшного пожара в Королёве с двумя погибшими

Случившийся на 14-м этаже дома в подмосковном Королёве пожар произошёл по вине жильца квартиры. По информации Mash, тот был в состоянии алкогольного опьянения и поджёг свой диван. Когда к месту возгорания прибыли спасатели, мужчина попытался выпрыгнуть из окна. Его самоотверженно пытался спасти командир 80-й пожарной части Московской области Рустам Накибов, но, к несчастью, они оба сорвались вниз.

Мужчины упали на крышу бассейна и погибли на месте от полученных травм. Сослуживцы погибшего пожарного рассказали, что он и 35-летний житель квартиры оказались отсечены от пути эвакуации резким выбросом пламени. Командир пожарной части до конца прикрывал собой гражданского от огня.

Погибший на пожаре в Королёве спасатель Рустам Накибов. Фото © Telegram / Mash