Пожар в жилом доме в Королёве ликвидирован

Пожар в жилом доме на Пионерской в городе Королёве удалось ликвидировать. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

В сообщении говорится, что в 22:23 пожар ликвидировали на площади 44 квадратных метра. Справиться с открытым горением спасателям удалось в 22:45. Полностью огонь потушили в 23:41.