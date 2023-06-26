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25 июня, 21:30

Пожар в жилом доме в Королёве ликвидирован

ГУ МЧС: Пожар в жилом доме в Королёве ликвидирован

Пожар в жилом доме на Пионерской в городе Королёве удалось ликвидировать. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

В сообщении говорится, что в 22:23 пожар ликвидировали на площади 44 квадратных метра. Справиться с открытым горением спасателям удалось в 22:45. Полностью огонь потушили в 23:41.

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

Ранее в прокуратуре назвали возможную причину пожара в Королёве. В ведомстве сообщили, что он мог возникнуть из-за поджога.

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ГУ МЧС России по Московской области

Арина Родионова
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