В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Королёве

Прокуратура Московской области назвала возможную причину возгорания в квартире многоэтажного дома на Пионерской улице в Королёве. В ведомстве сообщили, что пожар мог возникнуть из-за поджога.

"По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении также говорится, что Прокуратура Королёва контролирует соблюдение прав жильцов и установление всех обстоятельств произошедшего.