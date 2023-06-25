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25 июня, 20:34

В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Королёве

Прокуратура Московской области: Причиной пожара в Королёве мог стать поджог

Прокуратура Московской области назвала возможную причину возгорания в квартире многоэтажного дома на Пионерской улице в Королёве. В ведомстве сообщили, что пожар мог возникнуть из-за поджога.

"По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении также говорится, что Прокуратура Королёва контролирует соблюдение прав жильцов и установление всех обстоятельств произошедшего.

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

В Королёве мужчина пытался спастись от пожара на перилах балкона, но сорвался и погиб

Напомним, ранее стало известно, что два человека погибли в результате пожара в Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. Кадры с места трагедии публиковал Лайф.

Обложка ©

t.me / SHOT

Арина Родионова
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