В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Королёве
Прокуратура Московской области: Причиной пожара в Королёве мог стать поджог
Прокуратура Московской области назвала возможную причину возгорания в квартире многоэтажного дома на Пионерской улице в Королёве. В ведомстве сообщили, что пожар мог возникнуть из-за поджога.
"По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза", — сообщается в телеграм-канале ведомства.
В сообщении также говорится, что Прокуратура Королёва контролирует соблюдение прав жильцов и установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее стало известно, что два человека погибли в результате пожара в Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. Кадры с места трагедии публиковал Лайф.
t.me / SHOT