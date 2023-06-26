СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в многоэтажке в Королёве
СК РФ: После гибели двух человек при пожаре в Королёве возбуждено уголовное дело
Расследованием гибели двух человек при пожаре в многоэтажке на улице Пионерской в Королёве займутся следователи. Как сообщили в Следственном комитете по Московской области, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
"25 июня 2023 года на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в городе Королёве обнаружены тела двух мужчин с травмами, характерными при падении с большой высоты. По данному факту Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", — указано в сообщении.
По данным следствия, пожарный хотел спасти мужчину, который оказался внутри горящей квартиры, но, перебираясь между балконами, оба сорвались и упали. Они скончались на месте от полученных травм. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранительным органам.
Напомним, ранее стало известно, что два человека погибли в результате пожара в Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. По данным МЧС, пожар был локализован в 23:41.
LIFE