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25 июня, 21:44

СК возбудил уголовное дело после смертельного пожара в многоэтажке в Королёве

СК РФ: После гибели двух человек при пожаре в Королёве возбуждено уголовное дело

Расследованием гибели двух человек при пожаре в многоэтажке на улице Пионерской в Королёве займутся следователи. Как сообщили в Следственном комитете по Московской области, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

"25 июня 2023 года на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома в городе Королёве обнаружены тела двух мужчин с травмами, характерными при падении с большой высоты. По данному факту Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", — указано в сообщении.

По данным следствия, пожарный хотел спасти мужчину, который оказался внутри горящей квартиры, но, перебираясь между балконами, оба сорвались и упали. Они скончались на месте от полученных травм. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранительным органам.

В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Королёве

В прокуратуре назвали возможную причину пожара в Королёве

Напомним, ранее стало известно, что два человека погибли в результате пожара в Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. По данным МЧС, пожар был локализован в 23:41.

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LIFE

Анатолий Симоненко
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