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27 июня, 02:07

Мощный пожар уничтожил часть небоскрёба на севере ОАЭ

В Аджмане на севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилом небоскрёбе

Пожарные в ОАЭ потушили сильный пожар, который распространился на все этажи высотного жилого дома в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ. Видео инцидента опубликовали местные СМИ в "Твиттере".

В жилом небоскрёбе на севере ОАЭ выгорели почти все этажи. Видео © Twitter / AlTrendAlsaudi

На кадрах видно, что одна сторона многоэтажного здания почти полностью выгорела. Никто не пострадал. Эвакуированных жителей разместят в нескольких гостиницах города.

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Ранее Лайф писал, что пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировалось 95 человек.

Обложка ©

Twitter / AlTrendAlsaudi

Юлия Коновалова
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