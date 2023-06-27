Мощный пожар уничтожил часть небоскрёба на севере ОАЭ
В Аджмане на севере ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилом небоскрёбе
Пожарные в ОАЭ потушили сильный пожар, который распространился на все этажи высотного жилого дома в известном комплексе "Абраж-Аджман" в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ. Видео инцидента опубликовали местные СМИ в "Твиттере".
В жилом небоскрёбе на севере ОАЭ выгорели почти все этажи. Видео © Twitter / AlTrendAlsaudi
На кадрах видно, что одна сторона многоэтажного здания почти полностью выгорела. Никто не пострадал. Эвакуированных жителей разместят в нескольких гостиницах города.
Ранее Лайф писал, что пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировалось 95 человек.
Twitter / AlTrendAlsaudi