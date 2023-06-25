Охваченный огнём пельменный цех в Тольятти потушили

Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидирован. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 10:50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.