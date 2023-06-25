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25 июня, 08:56

Охваченный огнём пельменный цех в Тольятти потушили

Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидирован на площади 500 квадратов

<p>Работа пожарных в пельменном цехе в Тольятти. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_samara/2358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Самарской области</a></p>

Работа пожарных в пельменном цехе в Тольятти. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

Пожар в пельменном цехе в Тольятти ликвидирован. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

"В 10:50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

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Ранее писали, что в пельменном цехе в Тольятти произошёл пожар на площади 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек.

Светлана Оперук
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