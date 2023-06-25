Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали на площади 800 квадратов

Вспыхнувший на нефтебазе в Воронеже пожар, где произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, локализован. Об этом рассказали ТАСС в ГУ МЧС России по Воронежской области.

"В результате пожара уничтожен огнём резервуар 5 тысяч кубических метров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров. По оперативной информации, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 00:40 мск", — сообщает ведомство.

В тушении пожара приняли участие 97 специалистов и была задействована 31 единица техники.