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25 июня, 00:30

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали на площади 800 квадратов

МЧС: В Воронеже ликвидировали пожар с горящим резервуаром с керосином на нефтебазе

Вспыхнувший на нефтебазе в Воронеже пожар, где произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, локализован. Об этом рассказали ТАСС в ГУ МЧС России по Воронежской области.

"В результате пожара уничтожен огнём резервуар 5 тысяч кубических метров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров. По оперативной информации, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 00:40 мск", — сообщает ведомство.

В тушении пожара приняли участие 97 специалистов и была задействована 31 единица техники.

"Запасов достаточно": Воронежские власти опровергли дефицит топлива из-за пожара на нефтебазе

"Запасов достаточно": Воронежские власти опровергли дефицит топлива из-за пожара на нефтебазе

Напомним, вчера в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители видели поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. Кадры с места ЧП появились в распоряжении Лайфа.

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LIFE

Анатолий Симоненко
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