"Запасов достаточно": Воронежские власти опровергли дефицит топлива из-за пожара на нефтебазе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что выход из строя нефтебазы на улице Димитрова в Воронеже никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Тушение пожара, по его словам, проходит штатно.

Кадры с горящей нефтебазой в Воронеже. Видео © LIFE

"Уверяю, выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Тушение пожара идёт в штатном режиме", — написал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор также призвал местных жителей не создавать ажиотаж на заправках, так как запасов топлива в регионе "достаточно". По уточнённым данным, в результате пожара произошла разгерметизация одного резервуара с нефтепродуктами.