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24 июня, 12:05

"Запасов достаточно": Воронежские власти опровергли дефицит топлива из-за пожара на нефтебазе

Воронежский губернатор Гусев: Пожар не нефтебазе не приведёт к дефициту топлива

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что выход из строя нефтебазы на улице Димитрова в Воронеже никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Тушение пожара, по его словам, проходит штатно.

Кадры с горящей нефтебазой в Воронеже. Видео © LIFE

"Уверяю, выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Тушение пожара идёт в штатном режиме", — написал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор также призвал местных жителей не создавать ажиотаж на заправках, так как запасов топлива в регионе "достаточно". По уточнённым данным, в результате пожара произошла разгерметизация одного резервуара с нефтепродуктами.

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Ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители увидели поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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