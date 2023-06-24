Очевидцы засняли попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ над Воронежем
Очевидцы сняли на видео попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ в небе над Воронежем. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.
Попытка нанести ракетный удар по вертолёту ВКС РФ в небе над Воронежем. Видео © SHOT
На них видно, что тепловые ловушки увели снаряд в сторону. Благодаря этому ракета не поразила воздушное судно.
Ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители видят поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма.
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