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24 июня, 11:32

Очевидцы засняли попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ над Воронежем

Очевидцы сняли на видео попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ в небе над Воронежем. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.

Попытка нанести ракетный удар по вертолёту ВКС РФ в небе над Воронежем. Видео © SHOT

На них видно, что тепловые ловушки увели снаряд в сторону. Благодаря этому ракета не поразила воздушное судно.

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Ранее сообщалось, что в Воронеже вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Местные жители видят поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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