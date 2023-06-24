Очевидцы засняли попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ над Воронежем

Очевидцы сняли на видео попытку ракетного удара по вертолёту ВКС РФ в небе над Воронежем. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.

Попытка нанести ракетный удар по вертолёту ВКС РФ в небе над Воронежем. Видео © SHOT

На них видно, что тепловые ловушки увели снаряд в сторону. Благодаря этому ракета не поразила воздушное судно.