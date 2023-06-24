В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия

В Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — написал глава области в телеграм-канале.

Гусев также призвал местных жителей "сохранять выдержку и спокойствие". Губернатор пообещал информировать граждан о складывающейся обстановке и решениях властей региона.