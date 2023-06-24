В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия
Губернатор Гусев: В Воронежской области отменены ближайшие массовые мероприятия
В Воронежской области отменены все ближайшие массовые мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — написал глава области в телеграм-канале.
Гусев также призвал местных жителей "сохранять выдержку и спокойствие". Губернатор пообещал информировать граждан о складывающейся обстановке и решениях властей региона.
Ранее Лайф писал, что все массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на эти выходные, будут отменены. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
ТАСС / Александр Рощин