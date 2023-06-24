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24 июня, 02:09
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В Воронежской области заявили о движении колонны военной техники по трассе М-4 "Дон"

Власти Воронежской области: Колонна военной техники движется по трассе М-4 "Дон"

Жителей Воронежской области призвали временно не передвигаться по трассе М-4 "Дон" из-за движения колонны военной техники. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале регионального правительства.

"По Федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон" и индивидуальными транспортными средствами", — сказано в сообщении.

В правительстве также уточнили, что силовые структуры Воронежской области проводят все мероприятия для обеспечения безопасности жителей области и держат ситуацию на контроле.

В Ростовской области призвали жителей без необходимости не выходить из дома

В Ростовской области призвали жителей без необходимости не выходить из дома

Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксая и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей перекрыто по трассе М-4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей.

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t.me / "Автодор"

Оксана Попова
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