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24 июня, 01:31

Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой

Въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. По данным ТАСС, движение автомобилей перекрыто по трассе М4 "Дон".

Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой. Видео © t.me / Privet-Rostov.ru

На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно, что путь к городу перекрыт специальной техникой, на въезде в город усилены меры безопасности. Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей.

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Ранее Лайф писал, что в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты. Кроме того, на Будённовском проспекте выставлена военная техника: на кадрах запечатлён БТР. Движение транспорта не перекрыто — машины свободно передвигаются по улицам.

Обложка ©

t.me / Privet-Rostov.ru

Оксана Попова
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