Въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. По данным ТАСС, движение автомобилей перекрыто по трассе М4 "Дон".

Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой. Видео © t.me / Privet-Rostov.ru

На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно, что путь к городу перекрыт специальной техникой, на въезде в город усилены меры безопасности. Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей.