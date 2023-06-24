Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой
Въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. По данным ТАСС, движение автомобилей перекрыто по трассе М4 "Дон".
Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой. Видео © t.me / Privet-Rostov.ru
На кадрах, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно, что путь к городу перекрыт специальной техникой, на въезде в город усилены меры безопасности. Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей.
Ранее Лайф писал, что в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты. Кроме того, на Будённовском проспекте выставлена военная техника: на кадрах запечатлён БТР. Движение транспорта не перекрыто — машины свободно передвигаются по улицам.
t.me / Privet-Rostov.ru