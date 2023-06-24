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24 июня, 00:22

В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты

SHOT: В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты

В районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты, пишет телеграм-канал SHOT. Движение транспорта не перекрыто — машины свободно передвигаются по улицам.

Атмосфера в Ростове-на-Дону на Будённовском проспекте. Видео © t.me / SHOT

Судя по кадрам, за порядком на улицах следят военные и сотрудники силовых ведомств. Кроме того, на Будённовском проспекте выставлена военная техника: на кадрах запечатлён БТР. Улицы города патрулируют полицейские с включенными сигналами. При этом, автомобильное движение не перекрыто.

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Ранее стало известно, что также в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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