В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты
SHOT: В Ростове-на-Дону рядом со штабом ЮВО выставили посты
В районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты, пишет телеграм-канал SHOT. Движение транспорта не перекрыто — машины свободно передвигаются по улицам.
Атмосфера в Ростове-на-Дону на Будённовском проспекте. Видео © t.me / SHOT
Судя по кадрам, за порядком на улицах следят военные и сотрудники силовых ведомств. Кроме того, на Будённовском проспекте выставлена военная техника: на кадрах запечатлён БТР. Улицы города патрулируют полицейские с включенными сигналами. При этом, автомобильное движение не перекрыто.
Ранее стало известно, что также в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
t.me / SHOT