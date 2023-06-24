В Москве усилены меры безопасности. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", — пишет агенство.