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23 июня, 22:12

В Москве усилены меры безопасности

ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве

В Москве усилены меры безопасности. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", — пишет агенство.

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А примерно две недели назад меры безопасности усилили в Государственной Думе. Это связано с проводимыми учениями. Также временно отменены все экскурсии по зданию.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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