В Госдуме объяснили появление внутри охранников с автоматами

В Госдуме усилили меры безопасности примерно две недели назад, что связано с проводимыми учениями. Об этом "Газете.ru" сообщил источник во фракции ЛДПР, добавив, что временно отменены все экскурсии по зданию.

"Не так уж прям чтоб совсем усилили, просто внутри стояли беленькие специалисты, теперь стоят с автоматами. Вот и всё. Снаружи они и так стояли, обходили территорию вокруг здания", — уточнил собеседник.

Депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду!" Анатолий Вассерман рассказал, что действительно стало больше охранников внутри и снаружи Думы. По его словам, на работе парламентариев все эти меры никак не сказываются.